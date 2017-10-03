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Игрок сборной России по мини-футболу Ромуло перешёл в «Газпром-Югра»

3 октября 2017, вторник. 20:53 Другие

Серебряный призёр чемпионатов мира и Европы по мини-футболу в составе сборной России Ромуло продолжит карьеру в югорском «Газпроме-Югра», сообщает официальный сайт Ассоциации мини-футбола России. 31-летний уроженец Бразилии будет выступать в новой команде под третьим номером.

Ромуло приехал в Россию в 2010 году, где в течение семи лет выступал за «Динамо». В 2011 году он получил гражданство России, а в 2015-м футболист дебютировал в составе российской национальной команды, вместе с которой стал вице-чемпионом Европы и мира.

Источник: Ассоциация мини-футбола России Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России - Мини-футбол Ромуло
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3 октября 2017, вторник
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