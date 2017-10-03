Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Тиманина выиграла ЧР по сёрфингу

Олимпийская чемпионка Игр 2012 года в Лондоне по синхронному плаванию в группе россиянка Анжелика Тиманина победила в чемпионате России по сёрфингу в дисциплине «шорт», которая будет представлена в программе Олимпиады-2020 в Токио. Среди мужчин первенствовал Евгений Исаков. Заключительный этап соревнований завершился в Сочи.

Помимо победы на Олимпиаде в Лондоне, Анжелика Тиманина 11 раз выигрывала чемпионат мира по синхронному плаванию, а также по два раза побеждала на чемпионатах Европы и Универсиадах.