Юниорская женская сборная России по мини-футболу проиграла Испании в спарринге

Юниорская женская сборная России по мини-футболу в товарищеском матче в Гвадалахаре уступила команде Испании со счётом 1:4. Единственный гол в составе подопечных Евгения Кузьмина забила Яна Зимирова во втором тайме, а испанки добились успеха после автогола Екатерины Самойловой, а также точных ударов Гонсалес-Техеро, Иллюндан и Гарсии.

В среду, 4 октября, команды проведут между собой ещё одну встречу.

Мини-футбол. Женщины. Юниорки

Товарищеский матч. Гвадалахара, Испания



Испания — Россия — 4:1 (2:0).