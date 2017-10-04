Россияне завоевали три золота на ЧМ по ушу в Казани

В Казани завершился чемпионат мира по ушу. Сборная России завоевала семь наград: три золотые, две серебряные и две бронзовые. Победы одержали Владимир Максимов в ушу-таолу (показательная дисциплина), Али Магомедов (весовая категория до 60 кг) и Арслан Бектемиров (до 80 кг) в ушу-саньда (контактная дисциплина).

Первое место в неофициальном общекомандном медальном зачёте заняла сборная Китая, в активе которой 15 золотых наград. Всего в соревнованиях приняли участие более 900 спортсменов из 64 стран.