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Российские тяжелоатлеты при обнаружении допинга будут проходить детектор лжи

4 октября 2017, среда. 03:50 Другие

Глава антидопинговой комиссии Федерации тяжёлой атлетики России Александр Петров сообщил, что российских тяжелоатлетов проверят на детекторе лжи.

«У нас есть случаи диверсии внутри команды. Может это звучит как теория заговора, но такие случаи, когда спортсмен не может объяснить, как в его организм попала запрещённая субстанция, бывают. Для профилактики таких случаев мы приняли решение, что команды, которые готовятся к соревновательному этапу, на добровольной основе, в случае обнаружения запрещённой субстанции, будут проходить тест на системе полиграф», — приводит слова Петрова «Интерфакс».

30 сентября стало известно, что исполком Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) приостановил членство Федерации тяжёлой атлетики России на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Источник: Интерфакс Сообщить об ошибке
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