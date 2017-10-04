Сборная Канада презентовала форму для Олимпиады-2018 в Пхёнчхане

Олимпийская сборная Канады презентовала форму для участия в Играх-2018 в Пхёнчхане, сообщает пресс-служба сборной.

Форма разработана совместно с компанией Hudson’s Bay. Форма сочетает в себе красный, белый и чёрный цвета, также на одежде присутствуют графические украшения и символ Канады – кленовый лист. В представленных костюмах спортсмены будут присутствовать на церемониях открытия и закрытия Игр, на вручении медалей, а также будут надевать их во время отдыха в олимпийской деревне.



Фотографию можно посмотреть на странице Hudson’s Bay в «Инстаграме».

Олимпиада в Пхёнчхане пройдёт с 9 по 25 февраля 2018 года.