Ерёмина — вторая в квалификации чемпионата мира по спортивной гимнастике 2017

В Монреале (Канада) продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике. Россиянка Елена Ерёмина занимает второе место в квалификации в личном многоборье. По итогам выступления на четырёх снарядах она набрала 54,999 балла. Лидирует канадка Элизабет Блэк (55,766). Ещё одна россиянка Ангелина Мельникова располагается на четвёртой позиции (53,132).

Ерёмина идёт первой в упражнении на разновысоких брусьях (15,100), второй в упражнениях на бревне (13,233) и 10-й в вольных упражнениях (12,800).

Мельникова располагается на третьей строчке в упражнении на брусьях (14,966), на четвёртой в опорном прыжке (14,116), на шестой — в упражнении на бревне (12,600) и 35-й — в вольных упражнениях (11,166).

Мария Пасека идёт первой в опорном прыжке (14,933), Анастасия Ильянкова – второй в упражнении на разновысоких брусьях (15,066).