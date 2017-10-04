Родионенко: не могу понять, почему судьи изменили оценку Ерёминой на бревне

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко выразила недовольство изменением оценки Елены Ерёминой в упражнении на бревне в квалификации чемпионата мира в Монреале. Ерёмина занимает второе место в квалификации в личном многоборье, идёт первой в упражнении на разновысоких брусьях, второй в упражнениях на бревне и 10-й в вольных упражнениях.

«Хорошее есть хорошее, но то, что произошло на бревне… Я до сих пор не могу понять, почему они изменили оценку Ерёминой — 14,4 показали, а потом на 13,2 изменили. Это вообще нонсенс. Все же это видели, уже на табло было вывешено. О судействе тут только возмущаться можно, но и дали повод, безусловно.

На бревне, на вольных дали повод. Особенно Мельникова. Единственное, что её может только оправдать, это то, что за неделю до этого она подворачивала голеностоп. Видимо, она его бережёт, хотя говорит, что всё в порядке. Но, тем не менее, реабилитировали себя на последних снарядах, сделали то, что они умеют. Безусловно, на брусьях им равных нет. Думаю, что и после завтрашних смен они останутся в лидерах.

Всё-таки безобразно прошло опробование, мало было времени дано, но это все были в таких условиях. Конечно, нам надо сделать выводы. И если бывают такие жёсткие условия и регламент, надо к этому тоже готовиться. Делаем для себя выводы. Успокаивает то, что это молодые девочки, у Ерёминой этой первый чемпионат мира. Нормально всё", — цитирует Родионенко «Р-Спорт».