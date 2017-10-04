Мамедов: контракт с генменеджером сборных РФ по сабле Бауэром будет продлён

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов сообщил, что контракт с генеральным менеджером сборных России по фехтованию на саблях Кристианом Бауэром будет продлён. Ранее появилась информация о том, что Бауэр может возглавить сборную Китая.

«Бауэр продолжит работу генеральным менеджером сборных России по фехтованию на саблях. У него действующий контракт, срок которого не завершён. И он будет пролонгирован", — приводит слова Мамедова «Р-Спорт».

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро саблистка Яна Егорян завоевала золото, Софья Великая — серебро. В командном турнире победу одержали Великая, Егорян, Юлия Гаврилова, Екатерина Дьяченко.