М. Фуркад: побеждать я хочу ещё больше, чем прежде

Двукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира и шестикратный обладатель кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о своём настрое на следующий сезон и поделился ожиданиями от этапа Кубка мира в Анси.

«Защищать мне не так уж много. Я двигаюсь вперёд, не оглядываясь назад. Знаю, что моё желание прогрессировать всё ещё сильно, а побеждать я хочу ещё больше, чем прежде.

Что касается домашнего этапа в Анси, то я надеюсь снова оказаться на подиуме, как в спринте в 2013 году», — приводит слова Фуркада Legrandbornand.com.