Баранов: перед двоеборцами на ОИ будет стоять задача попасть во вторую десятку

Главный тренер сборной России по лыжному двоеборью Алексей Баранов рассказал о прошедшем в Министерстве спорта РФ заседании экспертного совета и сообщил о задачах, которые будут стоять перед его подопечными на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

«Была оценена работа сборной команды России в подготовительном периоде. Конечно, были и замечания, но надо учитывать всю специфику нашего вида спорта. Так, вопросы вызвало наше решение в 1,5 раза увеличить силовую нагрузку по сравнению с прошлым сезоном, но всё было конструктивно.

Если говорить про задачи на Олимпиаду, то в личных видах мы хотим попасть во вторую десятку, а в командном первенстве – занять места с шестого по восьмое.

Заместитель министра спорта Сергей Косилов отметил, что сейчас российское двоеборье, по сравнению с прошлой Олимпиадой, прогрессирует. Мы прилагаем все силы, чтобы выступать лучше, возможно, нужно поменять методику. Хочу напомнить, что до меня в сборной работало много иностранцев, которые ушли, а разработок своих не оставили", – цитирует Баранова ТАСС.