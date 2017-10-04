Петербурженки завоевали все медали турнира по трейл-ориентированию в Финляндии

С 30 сентября по 1 октября в Финляндии прошёл международный турнир по трейл-ориентированию. Это аналог спортивного ориентирования, в котором могут соревноваться и спортсмены с любыми формами инвалидности, потому что определяющим является не скорость движения, а чтение карты. Дистанция преодолевается за определённое контрольное время, но скорость движения не учитывается.

В соревнованиях Open Nordic Individual Competition золото, серебро и бронзу завоевали петербурженки с нарушением слуха Анна Груздева, Мария Юдина и Виктория Солянко. Четвёртое место заняла также спортсменка из Северной столицы Дарья Гаврилова.

Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» поздравляет призёров, тренеров и благодарит всех, кто помог оплатить Виктории Солянко проживание и питание во время турнира (10 021 рубль).