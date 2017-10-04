Егорян: рада, что Бауэр остаётся. Сейчас он лучший тренер в мире по сабле

Двукратная олимпийская чемпионка Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, российская саблистка Яна Егорян прокомментировала решение генерального менеджера сборных РФ по фехтованию на саблях француза Кристиана Бауэра продолжить работу в России. Ранее появилась информация, что он может возглавить сборную Китая.

«Естественно, я рада, и рады все спортсмены, находящиеся на базе. На данный момент это лучший тренер в мире по сабле. Те результаты, которыми может похвастаться Бауэр, — это что-то колоссальное. Этот специалист может нас привести к олимпийскому золоту. Очень рады, что он остаётся с нами в России», — цитирует Егорян «Спорт FM».