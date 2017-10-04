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Валуев: никто и не скрывает, что Россию пытаются не пустить на Олимпиаду

4 октября 2017, среда. 14:02 Другие

Член исполкома Федерации хоккея с мячом России, депутат Государственной Думы РФ, экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев оценил проблему с допингом в России и предположил, что сборную России могут не допустить на Олимпиаду в Пхёнчхане.

«Допинг есть везде. Он везде регулярно всплывает. За 20 лет мы не предприняли никакой внятной политики в международных контролирующих организациях. Например, ввести в МОК больше своих членов. Плыли по течению, поэтому к нам и такое отношение. Было ясно, что когда Россия начнёт проявлять себя на внутриполитической арене, то её будут бить по самому больному.

Никто вроде и не скрывает, что нас пытаются не пустить на Олимпиаду. Сейчас ведётся работа, чтобы этого не произошло. Если мы просто сядем, то нас точно не допустят.

Вы слышали хоть одно извинение Макларена всем тем спортсменам, которые доказали свою невиновность? Вот и всё, ни от кого вы этого не услышите. Не надо применять рамки чувства справедливости к людям, которые имеют чёткий план и своими действиями это доказывают. Я считаю, что апеллировать к совести абсолютно бесперспективно. Мнение мировой общественности, конечно, важно, но принимают решения чиновники», — цитирует Валуева «Спорт день за днём».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Николай Валуев ОИ-2018 ВАДА Допинг МОК
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