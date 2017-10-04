29 россиян, планирующих выступить в отборе к Играм, подходят под критерий МПК

29 российских паралимпийцев, заявленных для участия в квалификационных соревнованиях к зимним Паралимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея), соответствуют критерию Международного паралимпийского комитета по антидопинговому тестированию, сообщает официальный сайт Паралимпийского комитета России.

МПК продлил отстранение ПКР, но разрешил россиянам участвовать в отборе на Паралимпиаду-2018 под нейтральным флагом в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

Из 68 спортсменов, планирующих выступить в квалификации, 29 прошли антидопинговое тестирование два раза и более в течение полугода до начала первого квалификационного соревнования, и 16 — антидопинговое тестирование один раз в течение полугода до начала первого квалификационного соревнования.

Также ПКР согласовал с МПК вид соревновательной экипировки и экипировки общего назначения для участия российских спортсменов и тренеров в квалификации Игр.