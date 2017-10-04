Роднина: Белоусова и Протопопов перенесли на лёд законы русского балета

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании советская фигуристка Ирина Роднина рассказала о главном достижении скончавшейся двукратной олимпийской чемпионки в парном катании, советской фигуристки Людмилы Белоусовой.

«Я мало знала Людмилу Белоусову. Мы конкурировали с ней. Белоусова вместе с Олегом Протопоповым создали просто удивительную пару. Пускай на меня обижаются, но я объясню, что для меня было удивительно. Два человека с очень средними способностями, даже где-то не очень симпатичными, создали потрясающий дуэт. Они поменяли представление о парном катании. Именно Белоусова и Протопопов первыми внесли в парное катание – дуэтное катание. Перенесли законы русского балета на лёд. В этом было их главное достижение», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.