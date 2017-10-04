Морозов и Пригода одержали победы на этапе Кубка мира по плаванию в Дохе

Россиянин Владимир Морозов завоевал вторую за день золотую медаль на пятом этапе Кубка мира по плаванию в Дохе (Катар). Морозов первенствовал на дистанции 100 м комплексом, опередив белоруса Павла Санковича и американца Тома Шилдса. Россиянин Даниил Пасынков занял пятое место.

В финале на 200 м брассом победу одержал россиянин Кирилл Пригода, опередив белоруса Илью Шимановича и соотечественника — Илью Хоменко.

Плавание. Кубок мира. Пятый этап. Доха, Катар

Мужчины. Комплекс. 100 м

1. Владимир Морозов (Россия) – 51,38.

2. Павел Санкович (Беларусь) – 52,61.

3. Том Шилдс (США) – 53,21…

5. Даниил Пасынков (Россия) – 53,84.

Брасс. 200 м

1. Кирилл Пригода (Россия) – 2.01,24.

2. Илья Шиманович (Беларусь) – 2.04,77.

3. Илья Хоменко (Россия) – 2.05,08.