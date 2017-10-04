Семья Писториуса подаст в суд на создателей фильма о спортсмене

Семья шестикратного чемпиона Паралимпийских игр южноафриканского легкоатлета Оскара Писториуса, осуждённого за убийство подруги Ревы Стенкамп, намерена подать в суд на создателей фильма о жизни спортсмена.

Картина о жизни Писториуса получила название «Оскар Писториус: Убийца, бегущий по лезвию» (Oscar Pistorius: Blade Runner Killer). Фильм рассказывает о событиях, связанных с убийством Писториусом своей подруги в феврале 2013 года. Премьера запланирована на американском телевидении 11 ноября 2017 года.

Брат Писториуса, Карл, назвал фильм грубым искажением правды.

«Фильм сделан с откровенным пренебрежением как к семьям Писториуса и Стенкамп, так и к самим Оскару и Риве. Ни Оскар, ни адвокаты, ни семья не были привлечены к производству картины. Она не является истинным отражением того, что произошло в день трагедии, и последующего судебного разбирательства. Фильм – это грубое искажение выводов суда, искажение истины. Это, скорее, видение того, как пыталось представить дело обвинение. Мы будем обращаться в суд», — приводит слова Карла Писториуса Inside the Games.