Викулин: серебро ЧМ в США можно считать компенсацией за ОИ-2016

Алексей Викулин, завоевавший серебряную медаль чемпионата мира по академической гребле в составе экипажа четвёрки без рулевого, поделился впечатлениями от участия в чемпионате мира в США.

«Серебро чемпионата мира можно считать в немалой степени компенсацией за Рио, ведь в США выступали все сильнейшие гребцы. В Сарасоте к российским гребцам проявляли повышенный интерес. Нас обступали корреспонденты с вопросами на разные темы, но никто не вспомнил прошлогоднюю историю с допингом, помешавшую поехать в Рио. В этом плане нам даже сочувствовали.

У нас слаженный, дружный экипаж, где, кроме меня, выступают Максим Телицын, Александр Богдашин и Александр Чаукин. В этом сезоне мы выиграли золото чемпионата Европы и серебро чемпионата мира. Для меня и моих товарищей — большой стимул на Игры-2020 в Токио», — приводит слова Викулина «Подмосковье сегодня».