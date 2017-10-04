Гимнастка Мустафина планирует выступить в многоборье в августе 2018 года

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина заявила, что планирует вернуться к выступлениям на соревнованиях в августе 2018 года.

«Я планирую выступить в августе следующего года. Прямо уже выступить, именно выступить. Выступить на All-Round, в многоборье», — сказала Мустафина в прямом эфире на своей странице в «Инстаграме».

В ноябре 2016 года Мустафина вышла замуж за бобслеиста Алексея Зайцева. В июне 2017 года у супругов родилась дочь Алиса. С 3 сентября спортсменка возобновила тренировки.