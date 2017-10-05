Гимнастки Ерёмина, Мельникова, Пасека и Ильянкова вышли в финалы на ЧМ-2017

В Монреале продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике. Россиянки Елена Ерёмина, Ангелина Мельникова, Мария Пасека и Анастасия Ильянкова вышли в финалы соревнований.

Ерёмина стала пятой в квалификации в личном многоборье (54,999 балла), первой — в упражнениях на разновысоких брусьях (15,100), шестой — на бревне (13,233 балла).

Мельникова вышла в финал личного многоборья (10-е место — 53,132 балла). Пасека стала лучшей в квалификации в опорном прыжке (14,933), Ильянкова — второй на брусьях (15,066).

В финал чемпионата мира в опорном прыжке вышла 42-летняя представительница Узбекистана Оксана Чусовитина. В квалификации она стала восьмой (14,349).