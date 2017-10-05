Стал известен состав сборной России по велоспорту на треке на ЧЕ в Берлине

Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец объявил состав команды на чемпионат Европы, который пройдёт в Берлине с 18 по 22 октября.

«В командной гонке выступят Мамыр Сташ, Сергей Шилов, Александр Евтушенко, Дмитрий Соколов, Алексей Курбатов, а также Анастасия Яковенко, Гульназ Бадыкова, Александра Гончарова, Александра Чекина и Евгения Аугустинас. Индивидуальную гонку проедут Евтушенко и Яковенко, в омниуме выступит Сташ», — цитирует Ковпанца ТАСС.



В мэдисоне выступят Виктор Манаков и Максим Пискунов, Мария Аверина и Галина Стрельцова, скрэтч и гонку с выбыванием проедут Пискунов и Аугустинас, гонку по очкам — Бадыкова.

В спринте у женщин выступят Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва, у мужчин в гите на старт выйдут Александр Васюхно и Александр Дубченко, в кейрине — Шейн Перкинс и Денис Дмитриев. В индивидуальном спринте выступят Дмитриев и Павел Якушевский. В командном спринте выступят Перкинс, Дмитриев, Якушевский, а Дубченко будет запасным.