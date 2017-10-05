Определены премии паралимпийцам и атлетам при выступлении в нейтральном статусе

Правительство РФ определило размер премии российским паралимпийцам и легкоатлетам на время их выступления под нейтральным флагом, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

За золото чемпионатов мира спортсмены получат 224 тыс. рублей, за серебро – 112 тыс., за бронзу – 67,2 тыс. За первое место на чемпионатах Европы премия составит 112 тыс., за второе — 56 тыс, за третье — 33,6 тыс.

Ранее министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что выплаты российским легкоатлетам будут произведены в четвёртом квартале 2017 года.