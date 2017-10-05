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Михайлов: Бауэр подписал новый трёхлетний контракт с ФФР

5 октября 2017, четверг. 15:32 Другие

Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов сообщил о подписании нового трёхлетнего контракта с генеральным менеджером сборных России по фехтованию на саблях Кристианом Бауэром. Ранее сообщалось, что французский специалист может возглавить сборную Китая.

«Сегодня данная история была закрыта окончательно. Бауэр поставил подпись под трёхлетним контрактом, рассчитанным до конца олимпийского цикла, завершающегося Играми-2020 в Токио. Соглашение заключено на тех же финансовых условиях, что и было в предыдущем олимпийском цикле. В данный момент Бауэр продолжает свою работу на сборах в Подмосковье. Мы знали, что у него было предложение от другой федерации, но не более того. Комментировать эту тему больше считаю бессмысленным, это наше внутреннее дело», — цитирует Михайлова «Р-Спорт».

Мамедов: контракт с генменеджером сборных РФ по сабле Бауэром будет продлён
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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5 октября 2017, четверг
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