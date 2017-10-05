BMC расторгла контракт с велогонщиком Санчесом, уличённым в приёме допинга

Велокоманда BMC объявила о расторжении контракта с олимпийским чемпионом 2008 года в групповой гонке испанцем Самуэлем Санчесом, допинг-проба которого дала положительный результат, сообщает официальный сайт команды.

39-летний Санчес был временно отстранён Международным союзом велосипедистов за нарушение антидопинговых правил ещё в августе, после того как в его пробе было обнаружено запрещённое вещество GHRP-2, которое является стимулятором гормона роста.

За свою карьеру Санчес дважды финишировал в топ-3 в общем зачёте «Вуэльты».