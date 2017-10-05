Паралимпийцы РФ выиграли 3 золотые медали на ЧЕ по настольному теннису

Российские спортсмены завоевали три золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей на чемпионате Европы по настольному теннису для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями, сообщает официальный сайт Паралимпийского комитета России. Соревнования прошли в Лашко (Словения) с 26 сентября по 5 октября.

В частности, среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата призёрами стали Надежда Пушпашева / Александра Васильева в классе TF4-5 (серебро), Юлия Шишкина (Овсянникова) / Раиса Чебаника / Виктория Сафонова в классе TF6-8 (бронза), Александр Эсаулов / Тимур Хуснуллин в классе ТМ6 (бронза).