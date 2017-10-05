Косторная лидирует после короткой программы на этапе юниорского ГП в Гданьске

В Гданьске (Польша) стартовал шестой этап юниорского этапа Гран-при по фигурному катанию. После короткой программы два первых места занимают россиянки. Лидирует Алёна Косторная, на второй позиции — Дарья Паненкова. На третьей строчке располагается японка Рино Касакаке.
Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Шестой этап. Гданьск
Юниорки. Короткая программа
1. Алёна Косторная (Россия) – 69,16.
2. Дарья Паненкова (Россия) – 65,64.
3. Рино Касакаке (Япония) – 59,35.
Соревнования в Гданьске завершатся 7 октября.