Косторная лидирует после короткой программы на этапе юниорского ГП в Гданьске

В Гданьске (Польша) стартовал шестой этап юниорского этапа Гран-при по фигурному катанию. После короткой программы два первых места занимают россиянки. Лидирует Алёна Косторная, на второй позиции — Дарья Паненкова. На третьей строчке располагается японка Рино Касакаке.



Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Шестой этап. Гданьск

Юниорки. Короткая программа

1. Алёна Косторная (Россия) – 69,16.

2. Дарья Паненкова (Россия) – 65,64.

3. Рино Касакаке (Япония) – 59,35.

Соревнования в Гданьске завершатся 7 октября.