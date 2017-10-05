Прямая видеотрансляция матча гандбольной Суперлиги УОР №2 — «СГАУ-Саратов»

Московский УОР №2 в рамках мужской Суперлиги по гандболу на своей площадке примет «СГАУ-Саратов». Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.

Обе команды не лучшим образом начали сезон и на данный момент замыкают турнирную таблицу. Подопечные Игоря Лозового три матча проиграли, а один завершили вничью. Их оппоненты по предстоящей встрече, возглавляемые Александром Алексеевым, потерпели три поражения кряду и пока набранных очков в активе не имеют.

Посмотреть прямую трансляцию этого матча можно на официальном сайте Федерации гандбола России.