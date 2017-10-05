Мамиашвили: участников драки в Краснодаре ждут дисквалификации и штрафы

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал итоги заседания исполнительного комитета ФСБР, на котором был рассмотрен инцидент на турнире в Краснодаре. Напомним, что конфликт между одним из борцов и тренером его соперника перерос в массовую драку.

«Исполком поручил дисциплинарной комиссии в недельный срок, с привлечением руководителей спортивных территорий и самих участников конфликта, вынести предложения на основании полученных фактов. Причём это коснётся всех участников начиная с судьи, который радикально не вмешался в ситуацию, и заканчивая тренерами регионов.

Не хочу забегать вперёд, но скорее всего, исполкому будет предложено наложить дисквалификации и денежные штрафы. Надо сделать всё возможное, чтобы не допустить подобных безобразных проявлений, которые вообще не присущи нашему виду, нашим традициям и идеологии. Такие позорные и постыдные поступки к нам не имеют никакого отношения", — приводит слова Мамиашвили ТАСС.