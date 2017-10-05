«Пермские медведи» в гостях вырвали победу у астраханского «Динамо»

«Пермские медведи» в упорной борьбе вырвали победу у астраханского «Динамо» со счётом 27:26 в матче мужского чемпионата России по гандболу. Самым результативным игроком встречи стал Юрий Орлов из «Пермских медведей», забивший восемь голов.

Подопечные Валентина Бузмакова одержали вторую победу в трёх встречах и обошли в турнирной таблице астраханцев, поднявшись на шестое место. Коллектив Александра Горбатикова проиграл четвёртый матч из пяти и стал девятым.

Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

«Динамо» (Астарахань) — «Пермские медведи» (Пермь) — 26:27 (14:14).

Посмотреть запись этой встречи можно на официальном сайте Федерации гандбола России.