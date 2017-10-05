Прямая видеотрансляция матча женской Суперлиги «Кубань» — «Динамо-Синара»

Краснодарская «Кубань» в матче женского чемпионата России по гандболу сыграет с волгоградским «Динамо-Синара». Встреча начнётся в Краснодаре в 19:30 по московскому времени.

Подопечные Евгения Трефилова проиграли оба матча на старте соревнований, а команда Николая Измайлова потерпела четыре поражения в пяти встречах. Хозяева занимают девятое место в турнирной таблице, а волгоградские гандболистки располагаются на седьмой позиции.

Посмотреть прямую трансляцию встречи можно на официальном сайте Федерации гандбола России.