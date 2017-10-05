Павлюченко и Ходыкин — 2-е в короткой программе на 6-м этапе юниорского Гран-при

Россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли второе место в короткой программе на шестом этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Гданьске. Третий результат занимают Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот. Лидируют представители Австралии Екатерина Александрова и Харли Виндзор.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Шестой этап. Гданьск, Польша

Спортивные пары. После короткой программы



1. Екатерина Александровская/Харли Виндзор (Австралия) – 61,00.

2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 59,99.

3. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (Россия) – 56,81.

4. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (Россия) – 54,43.