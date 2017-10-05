Глава НОК Германии: поймём спортсменов, которые откажутся ехать на Олимпиаду

Президент Немецкого олимпийского спортивного союза Альфонс Хёрман рассказал, как отреагирует на возможных отказ некоторых немецких спортсменов от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане по соображениям безопасности.



«Ни у кого из немецких спортсменов нет контрактов, по которым они обязаны выступать на Олимпиаде. Это личный выбор каждого человека. Если кто-то видит угрозу безопасности и из-за этого решит не ехать на Игры, то мы с уважением отнесёмся к его выбору. Конечно, Олимпийские игры очень важны для любого спортсмена и для нашей организации, но всё-таки безопасность занимает первое место в списке наших приоритетов», — приводит слова Stuttgarter Zeitung.

Напомним, что опасения некоторых спортсменов из разных стран вызваны напряжённостью в отношениях между Южной Кореей и КНДР.