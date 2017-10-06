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Главу оргкомитета ОИ-2016 задержали в Рио по подозрению в коррупции

6 октября 2017, пятница. 00:00 Другие

Глава оргкомитета Олимпиады в Рио-де-Жанейро Карлос Нузман был арестован бразильской полицией в связи с подозрениями в покупке голосов во время выборов столицы Игр-2016, сообщает Inside the Games. 75-летнего Нузмана задержали в собственном доме, также находящемся в Рио. На данный момент оформлено его временное задержание на пять дней. Также был арестован ближайший помощник Карлоса, Леонардо Гринер — генеральный директор Олимпиады.

Согласно данным расследования, состояние Нузмана в период с 2006 по 2016 год выросло в 4,5 раза, причём наиболее серьёзный скачок произошёл в последние три года. Предполагается, что он был главным связующим звеном между бизнесменом де Менезесом и бывшим членом МОК Ламине Диаком, когда последний получил взятку в размере 1,5 млн долларов в обмен на голос в поддержку заявки Рио-2016. Отмечается, что Нузмана ещё до ареста вынудили сдать бразильский и русский паспорта властям, так что он не мог покинуть Бразилию.

Источник: Inside the Games Сообщить об ошибке
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ОИ-2016
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