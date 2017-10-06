С двукратного чемпиона ОИ по стрельбе снят запрет на использование оружия

Суд Ньюкасла (Австралия) удовлетворил апелляцию двукратного олимпийского чемпиона по стрельбе австралийца Майкла Даймонда на решение о запрете использования оружия, сообщает АВС. Напомним, что 44-летний спортсмен был задержан в мае 2016 года за вождение автомобиля в нетрезвом виде, а при обыске полиция обнаружила на заднем сидении машины кейс с оружием и 120 патронов.

В мае 2017-го Даймонд был приговорён к году лишения свободы условно, а также получил запрет на использования оружия в течение 10 лет. Апелляционный суд признал, что обыск автомобиля стрелка был незаконным и снял запрет.



Даймонд завоевал золотые медали в трапе на Олимпиадах 1996 и 2000 годов. Кроме того, он является четырёхкратным чемпионом мира по стендовой стрельбе.