Глава оргкомитета ОИ-2016 подал декларацию на 16 кг золотых слитков

Поводом для ареста главы оргкомитета Олимпиады в Рио-де-Жанейро Карлоса Нузмана послужило

внесение им в налоговую декларацию различных вещей из своей резиденции на 155 тысяч

долларов, а также на 16 килограммовых золотых слитков, находящихся в Швейцарии. Об этом

сообщает Inside the Games.



Декларацию Нузман подал лишь после прошедших в его доме обысков, которые были связаны с делом о коррупции. Также отмечается, что чиновник не указал источники дохода, позволившие ему приобрести эти слитки. Таким образом, можно сделать вывод о нелегальности полученных им денежных средств.



Интересно, что, согласно приблизительным подсчётам, принадлежащих Нузману золотых слитков хватило бы для изготовления медалей на три Олимпиады.

Главу оргкомитета ОИ-2016 задержали в Рио по подозрению в коррупции