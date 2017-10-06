Пенсионерам — призёрам ОИ предложено выплачивать президентскую стипендию

Серебряные и бронзовые призёры сборных команд Российской Федерации (а также СССР в случае обладания гражданством РФ) по видам спорта, включённым в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, по выходу на пенсию будут получать стипендии наравне с чемпионами этих соревнований — 32 тыс. рублей. Об этом сообщается в проекте указа президента России Владимира Путина, опубликованном на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.



В настоящее время право на президентские стипендии имеют только чемпионы Олимпийских игр, общее число которых не должно превышать 3000 человек. Согласно законопроекту, теперь президентские стипендии будут получать до 3500 человек.



Если проект будет утверждён, то изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.