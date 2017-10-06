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Биатлонистки РФ проведут сбор в Поклюке, Шипулин и Волков — в Ханты-Мансийске

6 октября 2017, пятница. 11:30 Другие

Основной состав женской сборной России по биатлону — Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Ольга Подчуфарова, Виктория Сливко, Ирина Услугина — проведёт сбор в Поклюке (Словения), сообщает официальный сайт СБР.

Юрлова-Перхт, Акимова, Виролайнен и Подчуфарова пока проводят межсборье в Рамзау (Австрия), а затем присоединятся к команде.

Мужская сборная России — Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Максим Цветков, Юрий Шопин — начала сбор в Рамзау 3 октября.

Антон Шипулин и Алексей Волков 14 октября отправятся на сбор в Ханты-Мансийск.

Источник: Союз биатлонистов России Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Александр Логинов Алексей Волков Антон Бабиков Антон Шипулин Виктория Сливко Дарья Виролайнен Евгений Гараничев Екатерина Юрлова Ирина Старых Ирина Услугина Максим Цветков Матвей Елисеев Ольга Подчуфарова Светлана Миронова Татьяна Акимова
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6 октября 2017, пятница
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