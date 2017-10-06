Биатлонистки РФ проведут сбор в Поклюке, Шипулин и Волков — в Ханты-Мансийске

Основной состав женской сборной России по биатлону — Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Ольга Подчуфарова, Виктория Сливко, Ирина Услугина — проведёт сбор в Поклюке (Словения), сообщает официальный сайт СБР.

Юрлова-Перхт, Акимова, Виролайнен и Подчуфарова пока проводят межсборье в Рамзау (Австрия), а затем присоединятся к команде.

Мужская сборная России — Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Максим Цветков, Юрий Шопин — начала сбор в Рамзау 3 октября.

Антон Шипулин и Алексей Волков 14 октября отправятся на сбор в Ханты-Мансийск.