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Кабмин РФ одобрил проект закона о национальной антидопинговой лаборатории

6 октября 2017, пятница. 12:56 Другие

Правительство РФ 5 октября одобрило проект закона, определяющего полномочия национальной антидопинговой лаборатории в сфере обращения наркотических средств и психотропных веществ для борьбы с допингом. 25 сентября проект закона был одобрен на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.

«Одобрить проект Федерального закона „О внесении изменений в Федеральный закон “О наркотических средствах и психотропных веществах» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении на официальном сайте правительства РФ.

Источник: Правительство Российской Федерации Сообщить об ошибке
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6 октября 2017, пятница
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