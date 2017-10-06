Кабмин РФ одобрил проект закона о национальной антидопинговой лаборатории

Правительство РФ 5 октября одобрило проект закона, определяющего полномочия национальной антидопинговой лаборатории в сфере обращения наркотических средств и психотропных веществ для борьбы с допингом. 25 сентября проект закона был одобрен на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.

«Одобрить проект Федерального закона „О внесении изменений в Федеральный закон “О наркотических средствах и психотропных веществах» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении на официальном сайте правительства РФ.