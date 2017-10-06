Агапитов: чемпионат России по тяжёлой атлетике будет рассмотрен на уровне ЧМ

Президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов выразил надежду, что санкции Международной федерации тяжёлой атлетики в отношении ФТАР будут смягчены, а также заявил, что предстоящий чемпионат России будет рассмотрен на уровне чемпионата мира. 30 сентября исполком IWF принял решение отстранить ФТАР и восемь других национальных федераций на один год за неоднократные нарушения антидопинговых правил.

«Мы не получили от международной федерации официального документа, в котором прописаны все детали нашего отстранения. На исполкоме было объявлено, что это должно произойти в течение двух недель, то есть мы ориентируемся на середину октября. Но пока по каждой стране идёт детализированное обсуждение, в том числе и по нашей.

На исполкоме я предложил, чтобы по России, которая была единственной страной, не принимавшей участия в Олимпийских играх, вопрос рассматривался отдельно. Тем более что на окончательное решение должна влиять сегодняшняя ситуация, которая не была указана в докладе комиссии. Не было информации об изменениях, которые произошли за последние полтора-два года. Я хочу подчеркнуть, что у нас нет систематических нарушений, как это было раньше, когда они повторялись из года в год.

Предстоящий чемпионат России будет рассмотрен на уровне чемпионата мира. Это будет влиять на дальнейшую зарплату спортсменов, их подготовку. В чемпионате России будут принимать участие все спортсмены. Министерство спорта тоже понимает ситуацию, видит нашу работу, оно выдало нам аккредитацию в связи с произошедшими изменениями, что является знаком большого доверия", — цитирует Агапитова ТАСС.