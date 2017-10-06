Бужан: перед «Ростовом-Дон» стоит задача выйти в «Финал четырёх» Лиги чемпионов

Главный тренер женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» француз Фредерик Бужан рассказал о подготовке команды к старту в Лиге чемпионов и о задачах на этот турнир. 7 октября чемпионки России сыграют с французским клубом «Брест Бретань».

«Летом мы приняли участие в хороших турнирах за рубежом, где встречались с сильными соперниками, которые также готовились к Евролиге. Но начало чемпионата российской Суперлиги для нас не стало удачным. Мы потеряли несколько игроков из-за ухода ведущих гандболисток в декрет в межсезонье, не все смогли восстановиться после травм в те сроки, которые мы планировали. В сентябрьских играх «Ростов-Дон» потерпел два поражения от главных конкурентов в борьбе за титул чемпиона России. Скомканным у нас получился и последний период подготовки к старту в Лиге чемпионов. В то время как наши соперники всего на неделю отдавали своих игроков в распоряжение национальных сборных, российская Суперлига взяла паузу на 15 дней для подготовки к играм с не самыми сильными командами Европы. Столь продолжительное отсутствие гандболисток в клубе не лучшим образом сказалось на заключительном этапе нашей подготовки к октябрьским матчам Евролиги.

Нынешний «Брест Бретань» действительно представляет собой сплав молодости и опыта, но эта команда вполне может составить конкуренцию «Метцу» в борьбе за титул чемпиона Франции. Мы серьёзно готовимся к встрече с этим соперником, очки надо набирать начиная с первого тура. Ведь перед нашей командой стоит задача выйти в «Финал четырёх» Лиги чемпионов этого сезона», — цитирует Бужана официальный сайт ФГР.