Фигуристы РФ — призёры этапа юниорской серии Гран-при в Польше среди пар

Российские спортивные пары Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот завоевали серебро и бронзу на шестом этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Гданьске (Польша).
Победу одержал дуэт из Австралии Екатерина Александровская/Харлей Виндзор.
Ещё одна российская пара Полина Костюкович/Дмитрий Ялин завершила соревнования на шестом месте.
Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. 6-й этап. Гданьск, Польша
Спортивные пары
1. Екатерина Александровская/Харлей Виндзор (Австралия) – 167,26.
2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 164,81.
3. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (Россия) – 159,18…
6. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (Россия) – 146,45.