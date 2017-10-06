Фигурист Коляда захватил лидерство на Finlandia Trophy, обыграв Бояна Цзиня

Российский фигурист Михаил Коляда выиграл короткую программу на международном турнире Finlandia Trophy. Благодаря безошибочному катанию Коляда более чем на 3 балла опередил двукратного призёра чемпионатов мира китайца Бояна Цзиня. Третий результат показал американец Адам Риппон.

Ещё два российских участника выступили не слишком удачно. Андрей Лазукин после короткой программы занимает восьмое место, Александр Петров – 11-е.

Фигурное катание. Finlandia Trophy 2017. Мужчины. Короткая программа

1. Михаил Коляда (Россия) – 90,45.

2. Боян Цзинь (Китай) – 87,15.

3. Адам Риппон (США) – 83,69.

8. Андрей Лазукин (Россия) – 68,50.

11. Александр Петров (Россия) – 59,42.