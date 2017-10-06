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86-летний россиянин Славинский стал самым пожилым альпинистом в мире

6 октября 2017, пятница. 18:33 Другие

12 сентября нижегородец Зиновий Славинский в возрасте 86 лет поднялся на высочайшую вершину Европы – Эльбрус (5642 м), установив мировой возрастной рекорд, сообщает пресс-служба Федерации альпинизма России.

До этого самым пожилым альпинистом в мире считался непалец Мин Бахадур Шерхан. Однако в мае этого года он скончался в базовом лагере под Эверестом, при попытке покорить вершину в возрасте 85 лет. В настоящее время самый возрастной альпинист, покоривший Эверест (8848 м) — 80-летний японец Юитиро Миура.

Для Зиновия Славинского это не первое «возрастное» высотное восхождение: в 2016 году в возрасте 85 лет он покорил Казбек (5033 м).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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