Костюченко: чиновникам нужна медаль, чтобы можно было потрогать

Главный тренер женской сборной России по гребле Яков Костюченко прокомментировал результаты байдарочницы Елены Анюшиной на завершившемся в США чемпионате мира по академической гребле. Россиянка не смогла подняться на пьедестал в одиночке, заняв 5-6-е места.

«Конечно, мы планировали завоевать медаль, чуть-чуть не получилось. Однако всё равно сделан большой шаг вперёд. В этом сезоне Елена выиграла на этапе Кубка мира у новозеландки Лизы Кэррингтон, которая считается королевой гребли. Естественно, мы надеялись на успех и на чемпионате мира. Но, несмотря на отсутствие медалей, Елена подтвердила свой статус фаворитки в мировой гребле.

Считает ли так руководство федерации? Чиновникам нужна медаль любого достоинства, чтобы можно было потрогать. Но все в целом понимают ситуацию и высказались одобрительно об итогах чемпионата мира. Сборная России таких результатов не имела 30 лет! В женской байдарке долгое время был провал. Последний раз успех был в 1979 году, когда Наталья Калашникова и Нина Дорох заняли первое место в двойке.

В случае удачи Елена могла бы занять место от второго до пятого. Правда, есть ещё такая вещь — спортивное везение, без него никуда. Возможно, час Лены ещё не пробил. Но Анюшина уже подняла нашу греблю — это непреложный факт», — приводит слова Костюченко «Столица С».