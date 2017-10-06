Сидорчук и Сидоричева возглавили юниорские сборные России по гандболу

Исполком Федерации гандбола России в ходе заочного голосования утвердил Степана Сидорчука старшим тренером мужской молодёжной сборной России (игроки 1998 года рождения и младше), сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Ранее Сидорчук возглавлял мужскую молодёжную сборную России (игроки 1996 года рождения и младше). Летом под его руководством российские гандболисты заняли восьмое место на чемпионате мира в Алжире. Сидорчук на посту старшего тренера мужской молодёжной сборной России сменил Николая Чигарева, который во время чемпионата мира в Грузии был отстранён от своих обязанностей.

Старшим тренером женской юношеской сборной России (игроки 2000 года рождения и младше) назначена Любовь Сидоричева. Ранее с этой командой работал Анатолий Скоробогатов. Под его руководством российские гандболистки заняли пятое место на чемпионате Европы в Словакии, что было признано неудовлетворительным выступлением.