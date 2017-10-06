Голы Шистерова и Прудникова принесли «Синаре» победу над «Автодором»

Екатеринбургская «Синара» на выезде обыграла смоленский «Автодор» в первом матче четвёртого тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги со счётом 2:0. Голы забили Николай Шистеров и Дмитрий Прудников.

В другом матче игрового дня глазовский «Прогресс» и московская «Дина» голов не забили и победителя не выявили.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 4-й тур. Первые матчи

«Автодор» (Смоленск) — «Синара» (Екатеринбург) — 0:2 (0:0).

Голы: Шистеров, 38, Прудников, 50.

«Прогресс» (Глазов) — «Дина» (Москва) — 0:0.