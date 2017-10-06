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«Норильский никель» и «КПРФ» одержали победы в матчах ЧР по мини-футболу

6 октября 2017, пятница. 21:50 Другие

«Норильский никель» и «КПРФ» одержали победы во вторых матчах четвёртого тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги.

«Норильский никель» на выезде разгромил «Новую генерацию» со счётом 10:2. Константин Чащин оформил хет-трик, дважды отличился Сергей Сергеев.

«КПРФ» на своей площадке взял верх над «Тюменью» со счётом 5:2. Трижды в составе хозяев отличился Янар Асадов.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 4-й тур. Вторые матчи

«Новая генерация» (Сыктывкар) — «Норильский никель» — 2:10 (0:4).
Голы: Коданев, 28, Вахитов, 49 — Чащин, 5, 6, 33, Костыгин, 13, Сергеев, 13, 36, Сытин, 43, Пономарёв, 44, Белоцерковец, 48, Куманькин, 50.

Первый матч — 2:2.

«КПРФ» (Москва) — «Тюмень» — 5:2 (2:2).
Голы: Лин, 8, Асадов, 25, 35, 48, Бурков, 50 — Мишарин, 11, Абрамович, 25.

Первый матч — 2:2.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МФК КПРФ МФК Новая генерация МФК Норильский никель МФК Тюмень
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6 октября 2017, пятница
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