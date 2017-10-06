«Норильский никель» и «КПРФ» одержали победы в матчах ЧР по мини-футболу

«Норильский никель» и «КПРФ» одержали победы во вторых матчах четвёртого тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги.
«Норильский никель» на выезде разгромил «Новую генерацию» со счётом 10:2. Константин Чащин оформил хет-трик, дважды отличился Сергей Сергеев.
«КПРФ» на своей площадке взял верх над «Тюменью» со счётом 5:2. Трижды в составе хозяев отличился Янар Асадов.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 4-й тур. Вторые матчи
«Новая генерация» (Сыктывкар) — «Норильский никель» — 2:10 (0:4).
Голы: Коданев, 28, Вахитов, 49 — Чащин, 5, 6, 33, Костыгин, 13, Сергеев, 13, 36, Сытин, 43, Пономарёв, 44, Белоцерковец, 48, Куманькин, 50.
Первый матч — 2:2.
«КПРФ» (Москва) — «Тюмень» — 5:2 (2:2).
Голы: Лин, 8, Асадов, 25, 35, 48, Бурков, 50 — Мишарин, 11, Абрамович, 25.
Первый матч — 2:2.