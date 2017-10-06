Косторная выиграла этап юниорского Гран-при в Польше, Паненкова — вторая

Российская фигуристка Алёна Косторная стала победительницей шестого этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Гданьске (Польша). Дарья Паненкова, несмотря на победу в произвольной программе, обойти подругу по сборной России по сумме двух выступлений не смогла.
Завоевавшая бронзу японская фигуристка Рино Касакаке уступила россиянкам около 16 баллов.
Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Шестой этап. Гданьск, Польша
Девушки
1. Алена Косторная (Россия) – 197,91.
2. Дарья Паненкова (Россия) – 196,55.
3. Рино Касакаке (Япония) – 170,90.