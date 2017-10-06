Мальков сделал шаг к защите титула, выйдя в полуфинал ЧР по бадминтону

В третий день личного чемпионата Росси по бадминтону, который проходит в подмосковном Раменском, определились полуфиналисты. В одном из ожидаемых болельщиками матчей дня — между многократными чемпионами России Владимиром Мальковым и Станиславом Пуховым — уверенную победу одержал действующий чемпион Мальков со счётом 21:17, 21:13.

«В матче многократных чемпионов Мальков — Пухов Володя сыграл на полной своей скорости, и когда он это делал, Стас начинал ошибаться, немного не успевал подойти к волану, бил в ауты. Хотя, конечно, игра была насыщенная, много равных, интересных розыгрышей.

Матч соперниц ещё по юношеской сборной Натальи Перминовой и Ромины Ашмариной закончился в пользу Наташи, потому что Ромина, конечно, после перерыва в несколько лет ещё не готова к таким играм. Она пока не может держать волан на высокой скорости, и в какой-то момент посыпалась», — цитирует главного тренера сборной России Клавдию Майорову пресс-служба НФБР.

Сурдлимпиец Шохзод Гуломзода сумел одержать победу над членом юношеской сборной Георгием Карповым – 21:16, 12:21, 21:16.

Родион Алимов/Алина Давлетова преодолели сопротивление сильного микста Александр Зинченко/Ольга Морозова — 21:12, 21:18. А Ольга Архангельская/Наталья Рогова смогли переиграть дуэт двух титулованных спортсменок Нины Висловой иЕвгении Димовой — 11:21, 21:5, 21:17.